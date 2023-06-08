الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يسلم تذاكر وتأشيرات الحج ويوجه بتذليل العقبات

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد  الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، احتفالية المحافظة التي أُقيمت بالمشاركة مع مديريتيِّ التضامن الاجتماعي والأوقاف بالدقهلية؛ لتسليم تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات من أبناء الدقهلية الفائزين لبعثة الحج من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

كما حرص مختار، على مشاركة الحجاج فرحتهم قبل سفرهم لأداء مناسك الحج هذا العام، وذلك بحضور النائبة الدكتورة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وممثلي الأوقاف والأزهر ومشرفي بعث الحج بالدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 وسلَّم مختار، 225 حاجًا من حجاج الجمعيات بالدقهلية، و5 مشرفين على البعثة، تذاكر وتأشيرات ومهام الحج، وقدّم له التهنئة بفوزهم لحج بيت الله الحرام وتمنى لهم رحلة موفقة وحج مقبول وعودة حميدة إلى أرض الوطن بإذن الله.

ووجه مختار، وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، رئيس بعثة حجاج جمعيات الدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وتلبية احتياجات الحجاج أبناء الدقهلية بالأراضي المقدسة.

كما وجّه مختار، أعضاء ومشرفي البعثة، بضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج أبناء الدقهلية ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كل احتياجاتهم وحل المشكلات التي قد تواجههم اثناء أداء المناسك. 

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية احتفالية التضامن الاجتماعي

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