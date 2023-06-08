الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد رصف وتطوير الطرق بمنشأة القناطر وأوسيم وكرداسة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم وكرداسة، بالتنسيق مع الجهات المنفذة لأعمال الرصف بعددٍ من الطرق الجارى رفع كفاءتها، سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة لها، على أن يتم إدخال القرى الواقعة عليها لمنظومة الجمع السكنى للمخلفات لمنع إلقاءها بالطرق ورفع الإشغالات وتطوير مداخل القرى للحفاظ على الأعمال ومراعاة المظهر الحضاري.

تكليفات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بطريق طراد النيل، شارع محطة مياه منشأة القناطر وطرق أم دينار، الجلاتمة ، الحسانيين، المنصورية) لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال ومراجعة الملاحظات قبل استلامها من الشركات المنفذة. 

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم ببحث مخطط لتطوير المنطقة الواقعة بتقاطع طريق طراد النيل ومدخل قرية برطس وذلك لتوفير موقف سرفيس لمنع التكدسات بتلك النقطة الحيوية والتي تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم، بالإضافة إلى إقامة سوق حضاري لاستيعاب الباعة الجائلين والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال عبورهم لمزلقان السكه الحديد بقرية برطس. 

كما تفقد المحافظ أعمال التوسعة ببعض قطاعات طريق طراد النيل وأعمال وضع الطبقات الرابطة والسطحية بقطاعات أخرى نطاق مركز منشأة القناطر، حيث شدد المحافظ على توفير أقصى مساحة ممكنة وضمها للطريق لتنفيذ أعمال الإزدواج وإقامة الأرصفة والجزيرة الوسطى مع مراعاة الارتفاعات ومناسيب الطريق عند تقاطعها مع مداخل القرى والشوارع الرئيسية للحفاظ على انسيابية الحركة، مؤكدًا أهمية أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع محطة مياه منشأة القناطر لكونه يضم العديد من المنشأت الحيوية والخدمية والمصالح الحكومية.

وخلال مروره بأعمال التطوير الجارية بطريق الجلاتمة الحسانيين عاين راشد الموقع المخصص لإقامة مجمع مدارس تجريبى ومشروعات خدمية خاصة بمبادرة حياة كريمة بمدخل قرية ذات الكوم على مساحة 8500م2 موجهاً بسرعة رفع كفاءة أكشاك الخدمات والمرافق الواقعة على الطريق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإنهاء أعمال المرافق لسرعة تنفيذ الأعمال بالقطاعات المتبقية.

وشدد محافظ الجيزة على منع قطع أي من الأشجار الواقعة بمسار أعمال تطوير ورصف طريق المنصورية موجهًا بضمها للأرصفة الجانبية، على أن يتم رفع كفاءة وتطوير كباري المشاة الواقعة على الطريق ومنع كل مظاهر العشوائية.

ولتسهيل حركة المركبات بالقطاعات المتبقية وجه المحافظ برفع الأتربة وناتج أعمال تبطين ترعة المنصورية وتسوية الطريق لحين الانتهاء من الأعمال.

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كرداسة اوسيم منشأة القناطر رصف محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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