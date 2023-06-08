انقلاب سيارة محملة بالسولار على الطريق الدائري بالغردقة دون إصابات

شهد الطريق الدائري الخارجي لمدينة الغردقة، اليوم الخميس، انقلاب سيارة محملة بالسولار، مما تسبب في توقف الحركة المرورية وانتقلت الأجهزة الأمنية، كما تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية للمدينة والمرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالسولار بالكيلو 60 شمال مدينة الغردقة دون خسائر مادية أو بشرية أو إصابات.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الدفاع المدني ومعدات مجلس المدينة، لإزالة آثار الحادث من الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.