الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة الفلسطينية: مخطط تقسيم الأقصى خطير للغاية

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قالت الحكومة الفلسطينية إن مخطط عضو الكنيست من حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم عميت هاليفي، بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود "خطير للغاية".

وأشارت وزارة شئون القدس في بيان اليوم إلى أن المخطط الداعي لسيطرة اليهود على منطقة قبة الصخرة مقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد.

وأضافت أن ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطته، وتطبيقه سيؤدي إلى حرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

وأكدت أن هذا المخطط الذي طرحه أحد عناصر حزب حكومة الاحتلال هو عدوان صارخ على مشاعر وعقيدة المسلمين حول العالم، وهو تعبير عن صلف وتطرف حكومة الاحتلال.

وأوضحت أن الدعوة إلى المسجد الأقصى ليست للمسلمين والدعوة للسماح لليهود باقتحامه من كل أبوابه هو لعب بالنار.

الحكومة الفلسطينية الليكود المسجد الأقصى اليهود وزارة شؤون القدس

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