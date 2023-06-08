الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق عصارة قصب فى قنا

حريق
حريق

شب حريق هائل، اليوم الخميس، في عصارة قصب بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق هائل في عصارة قصب، بقرية نجع داود التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادي.

وأسفر الحريق عن التهام الكبّاش الخاص بنقل القصب والمصاص، وماكينة العصارة وخزين المصاص، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

اسمه الأجهزة الأمني الأجهزة الأمنية ب البحث البدأ الـ التابعة

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