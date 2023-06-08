السيطرة على حريق عصارة قصب فى قنا

شب حريق هائل، اليوم الخميس، في عصارة قصب بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق هائل في عصارة قصب، بقرية نجع داود التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادي.

وأسفر الحريق عن التهام الكبّاش الخاص بنقل القصب والمصاص، وماكينة العصارة وخزين المصاص، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.