الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم دمياط" تحصد 9 مراكز في المجلة الإلكترونية على مستوى الجمهورية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن حصول مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة عزبة البرج الإعدادية بنين بإدارة عزبة البرج التعليمية، لحصولها على المركز الثاني على الجمهورية.

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن حصول مدرسة طه ندا التجارية المشتركة بإدارة كفر سعد التعليمية لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما هنأ وكيل الوزارة، مدرسة منية دمياط الإعدادية المشتركة، بإدارة دمياط التعليمية؛ لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الحديث الإلكتروني، ومدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات بإدارة دمياط التعليمية؛ لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التقرير الإلكتروني.

وأشاد وكيل الوزارة، بجهود التوجيه العام للصحافة بقيادة محمد الخنيني، موجه عام الصحافة، والتي نتجت عنها حصول المديرية على المركز الرابع جمهوري في مسابقة المعرض الشامل للصحافة.

وأعرب وكيل الوزارة، عن امتنانه لطلاب المدارس الفائزة وأخصائي وموجهي الصحافة بالمدارس والإدارات التعليمية، لجهودهم المبذولة وحصد تلك المراكز، لافتًا إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق وأن تلك الإنجازات ثمرة لهذا الجهد.

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