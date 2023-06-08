الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم على طريقة الفيشاوي بالـ"تاتو".. أبرزهم السقا وكريم فهمي

كريم فهمي وعاليا
كريم فهمي وعاليا فضالي

واجه الفنان أحمد الفيشاوي، الكثير من الانتقادات بسبب طبيعة شكل جسمه الموشوم بالكثير من التاتوهات، خاصة مع ظهوره بصورة عفوية في الحرم المكي.

وعلمت“ الدستور”، أن هناك عددا كبيرا من النجوم الذين لا يحاولون إظهار الرسومات التي يقومون بطبعها على أجسامهم، ولعل من أبرزهم النجم أحمد السقا وكريم فهمي والمخرج محمد سامي وعدد كبير من النجوم، حيث أكدت خبيرة التاتو عاليا فضالي أنها قامت بصناعة تاتو لهؤلاء في أماكن متفرقة بأجسامهم.

وقالت فضالي في بيان صحفي إن هناك العديد من المشاهير، لديهم "تاتو"، لكنهم يحاولان عدم إظهاره لأسباب لها علاقة بالمجتمع والعادات والتقاليد، لافتة إلى أن مجتمعنا الشرقي، يجعل النجوم لديهم تحافظان عديدة لنظرة الناس لحامل الناتو.

كان الفيشاوي قد علق على فكرة أول تاتو عمله قائلا: “أول تاتو كان في رجلي، وبعده الموضوع أصبح إدمانا وأستمتع برسم التاتو، مرض نفسي تقريبا”.

وأردف أحمد الفيشاوي قائلا: “ساعات بقرر أعمله في دقيقة وساعات بتكون بقالها سنين في خيالي شكل أو بكون في بلد ثانية”، وعندما سؤل “لو قولنا نمسح كل التاتوهات في جسمك ونسيب تاتو، يكون إيه؟”، أجاب “لا مش نمسح حاجة أنا تموت بينهم”.

فيما قام المخرج محمد سامي مؤخرا برسم تاتو أسفل ساقه اليمنى، لينضم إلى قائمة الفنانين الراسمين للوشوم.

 

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