العطار: مجلة جامعة القاهرة واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية

قال الدكتور محمد محسن العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، إن مجلة جامعة القاهرة أصبحت واحدة من المجلات المبوبة فى أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو (Scopus and Scimagojr) وترتقى بصورة سنوية في كافة مؤشرات النشر بها والاستشهادات ببحوثها دوليًا، حيث إن رئاسة جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمي العالمي والارتقاء بمجلات الجامعة الدولية المتنوعة مما يؤدى إلى التقدم في كافة التصنيفات الدولية.

وقال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس تحرير المجلة، إن إدارة المجلة تعمل على تطبيق سياسات النشر العلمي والالتزام بالمعايير الدولية التي أقرتها إدارة الجامعة، لافتًا إلى أن هيئة التحرير تضم نخبة من أساتذة جامعة القاهرة المرموقين وعلماء بارزين من الخارج، مضيفًا أن المجلة تلقى كل دعم ورعاية وتوجيه من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة والذي يعطي كل الدعم لتطور المجلة ويتابع عن قرب مايتم من عمل وجهد، وكذلك الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك بعد أن حققت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) إنجازًا دوليًا جديدًا بتصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج CiteScore لعام 2022 حيث حصلت علي معامل اقتباسات (SiteScore 19.6) مقارنة بالمركز الثامن لسنة 2021، والذي كان مقداره 17.1 في عام 2021، وكان في عام 2017 مقداره 6.7، مما يوضح التطور والرقى المستمر للمجلة وأدائها مما جعلها من أوائل المجلات المتخصصة بترتيب السابع عالميًا.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة علي الأستاذة بكلية الطب البشري شغلت منصب أول مدير تحرير للمجلة في العام 2009، وتلاها الدكتور عبد العاطي مصطفي الأستاذ بكلية الطب البيطري حتى عام 2019، وتعمل هيئة تحرير المجلة بجدية على إدارة العملية التحريرية والمراجعة، وتشمل فريقًا قويًا تحت إدارة الدكتور محمد علي فرج مدير التحرير، والدكتورة مروة فؤاد مساعد مدير التحرير وأستاذة بكلية الصيدلة، والدكتورة شروق الشناوي المحرر التنفيذي وأستاذة بكلية العلاج الطبيعي، بمعاونه الأستاذة ريهام أحمد، كما تضم هيئة التحرير نخبة من أساتذة جامعة القاهرة أبرزهم: الدكتور جمال عصمت الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد سليمان الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتورة أميمة الجزايرلي الأستاذ بكليه الصيدلة، والدكتور محمد عبد الحارث الأستاذ بمعهد الليزر، والدكتور عمرو عدلي الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور ناصر سويلم، والدكتور نور عبد الغني الأساتذة بكلية العلوم وغيرهم من علماء جامعة القاهرة الأجلاء. كما تضم المجلة نخبة من العلماء البارزين بالخارج مثل الدكتور مصطفى الشاهد الأستاذ بجامعة اوكلاهوما الأمريكية، والدكتور صالح إبراهيم، والدكتور كوستاس بيسكالينوس، والدكتور أدوين فالدويزن، والدكتور جيفري مدين، والدكتور جيانبو شياو.