ضبط 21 مخبزًا مخالفًا فى كفرالشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملاتها على المخابز البلدية المدعمة بنطاق مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز للتأكد من ضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات، بمشاركة أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبى رئيس المدينة، ورؤساء القرى، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضرًا، عبارة عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيام المدير المسئول عن المخبز بالتصرف فى عدد 14.5 جوال دقيق زنة ٥٠ كجم، بإجمالى 725 كجم دقيق بلدي مدعم، وضبط مخبز بلدي لقيام المدير المسئول بتجميع عدد 2 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال ٥٠ كجم دقيق بلدي مدعم.

كما تضمنت المحاضر تحرير 12 محضرًا لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين بمخبزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما وجّه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية والأسواق المنتشرة في ربوع المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.