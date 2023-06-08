الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فينيسيوس جونيور يخطف الأنظار بعد إصدار قانون برازيلي باسمه لمكافحة العنصرية

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

تصدر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، محركات بحث جوج  بعد دعم البرازيل له في واقعة العنصرية.

قانون فينيسيوس جونيور

وكان البرلمان البرازيلي قد وافق على إصدار قانون جديد باسم “فيني جونيور”، لمكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم.

البرازيل تدعم فينيسيوس جونيور في مكافحة العنصرية

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، أن القانون يقضي بوقف مباريات كرة القدم في حال حدوث أي إساءات عنصرية لفترة يحددها المنظمون، أو تعلّق إذا تكررت الحوادث أو كانت ناجمة عن عمل جماعي.

وحدد هذا القانون الجديد بروتوكول عمل لتوجيه السلطات في التعامل مع الشكاوى مع النيابة العامة، بالإضافة إلى إحالة مرتكبي الأفعال العنصرية للمحاكمة.

سبب إصدار قانون فينيسيوس 

يأتي ذلك في ظل الانتهاكات والانتقادات العنصرية التي يتعرّض لها فينيسيوس جونيور طوال الفترة الماضية.

وتعرض فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، لهجوم عنصري من جماهير فريق فالنسيا في مباراة الفريقين بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني؛ وتطورت الأمور لدخول فينسيوس في مشادة مع الجماهير ومع لاعبي فالنسيا وتلقى بطاقة حمراء وطرد من الملعب على إثر هذه المشادة.

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وتلقي فينسيوس جونيور رسائل دعم من لاعبي كرة القدم حول العالم منذ حدوث الواقعة العنصرية، ودعمه عدد كبير من زملائه ضد الهجوم العنصري.

يذكر أن فينيسيوس جونيور قد توّج بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد خلال موسم 2022 /2023.

وشهد الموسم المنصرم تألقًا كبيرًا من فينيسيوس جونيور، حيث شارك في 55 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالهم 23 هدفًا، وقدم 21 أسيست، وذلك بإجمالي عدد دقائق 4759 دقيقة.

وبشكل عام توّج فينيسيوس جونيور بلقبين في الدوري الإسباني، 2 كأس العالم للأندية، 2 كأس السوبر الإسباني، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس ملك إسبانيا.

 

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