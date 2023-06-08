وحيد دوس: مصر تسير بخطى سريعة نحو القضاء التام على "فيروس سى"

قالت الدكتورة منال السيد، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الأبحاث الإكلينيكية بكلية طب جامعة عين شمس، إن مصر بفضل تاريخها وبرامجها التي بدأتها منذ 2006 أصبحت لديها قاعدة بيانات ضخمة ومترابطة على مستوى الدولة تشمل كافة بيانات المرضى الذين تم تشخيصهم وعلاجهم.

جاء ذلك خلال كلمتها فى جلسة تحت عنوان «التهاب الكبد الوبائي»، على هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني «صحة إفريقيا Africa Health ExCon».

وأضافت أنه يتم العمل وفق توصيات منظمة الصحة، وتم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية وتم علاج أكثر من 65 مليون مريض من الالتهاب الكبدي الوبائي سي، كما يتم العمل على إتاحة حصول كافة المواطنين على خدمات الكشف المبكر عن المرض وعلاجه.

وأشارت منال السيد إلى أن مصر لديها العديد من البرامج وبدأت في مساعدة دول القارة المختلفة، كما توفر خدمات الكشف والعلاج للأجانب المقيمين في مصر أيضًا.

ونوهت بأنه يتم التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لإقامة المراكز البحثية ونتبادل معهم خبراتنا، وهناك الكثير الذي يمكننا تحقيقه بالتعاون مع بعضنا البعض في مجال الوقاية والكشف والعلاج.

من جهته، أكد البروفيسور جون وارد، مدير التحالف العالمي لمكافحة التهاب الكبد (CGHE)، دعم الجهود المبذولة كافة نحو القضاء على انتقال الالتهاب الكبدي الوبائي (B) من الأم إلى جنينها في 35 دولة، مضيفًا أنه بفضل توفير اللقاحات، انخفضت معدلات انتقال الإصابة بالمرض من الأم إلى الجنين بشكل ملحوظ.

وأشار إلى استهداف خفض معدلات الوفاة الناجمة عن عدوى الالتهاب الكبدي الوبائي (B) بنسبة 65% بحلول عام 2030.

في حين أكد فين جارلي رود، من صندوق مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، أن الصندوق يعمل على سد فجوة التمويل اللازم لتوفير خدمات الرعاية الصحية، خاصة أن نقص التمويل والموارد اللازمة يعد هو التحدي الأكبر.

ولفت إلى أنه يتم عقد وإقامة الكثير من المؤتمرات، ولكن لا تشارك فيها الأطراف التي يمكنها منح التمويل اللازم، منوهًا بأن العالم شهد تطورًا كبيرًا خلال العامين الماضيين من جانب الصندوق العالمي Global Fund ومشاركاته الملحوظة في مجال مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي.

وشدد رود، على ضرورة التعاون بين الأطراف كافة للقضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي على مستوى العالم.

ومن جهته، قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، إن الدولة خلال رحلة القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي، استهدفت دعم تعليم العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وزيادة الوعي العام، وضمان سلامة الدم المنقول للمرضى.

وأضاف أنها استهدفت أيضًا ضمان سلامة ممارسات الحقن، والمتابعة المستمرة وتوفير اللقاحات، وعلاج 300 ألف مريض سنويًا، وكذلك تحسين الحوكمة.

وأوضح دوس أنه مع الوقت بدأت تكاليف علاج الالتهاب الكبدي الوبائي في الانخفاض، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت أكبر حملة للكشف عن المرض في تاريخ الطب.

وأكد أن مصر تسير بخطى واسعة نحو القضاء التام على الالتهاب الكبدي الوبائي سي، منوهًا بأنه على مدار 7 شهور فقط، نجحت مصر في الكشف على 57 مليون شخص، وتم علاج 4.2 مليون مريض.

فيما قال الدكتور محمد عبدالعزيز، من Africa CDC، إن Africa CDC تعد مؤسسة فنية متخصصة من مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وهي معنية بدعم مبادرات الصحة العامة في الدول الأعضاء، ودعم قدرات وإمكانات المؤسسات الصحية في هذه الدول لرصد ومنع والسيطرة، والاستجابة السريعة والفعالة لتهديدات المرض.

وأضاف أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق التعاون مع الأطراف المعنية كافة للقضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي باعتباره أحد تهديدات الصحة العامة، كما تعمل على خفض تكاليف الدواء وزيادة التمويل المحلي والبرامج المتكاملة، وتطوير القوى العاملة في القطاع الطبي، فضلًا عن التعاون مع مصر لدعم التدريب من أجل القضاء على المرض، مشيرًا إلى إقامة ورش عمل في عام 2022، كما يتم التخطيط لعقد ورش عمل أخرى في أغسطس 2023.

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