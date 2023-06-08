مصرع شخصين في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالغربية

وقع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية "موتوسيكل"، على طريق سنباط زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، أسفر عن مصرع شخصين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، إخطارًا من مركز شرطة زفتي يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية "موتوسيكل" بطريق سنباط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز شرطة زفتى وسيارتين إسعاف لموقع البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة وفاة كلا من "ا .م.ا ونجل عمه "آ . ا."، مقيمين بقرية سنباط في الحادث متأثرين الاصابات التي لحقت بهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة.