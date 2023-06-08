الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالغربية

دراجة نارية
دراجة نارية

وقع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية "موتوسيكل"، على طريق سنباط زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، أسفر عن مصرع شخصين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، إخطارًا من مركز شرطة زفتي يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية "موتوسيكل" بطريق سنباط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز شرطة زفتى وسيارتين إسعاف لموقع البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة وفاة كلا من "ا .م.ا ونجل عمه "آ . ا."، مقيمين بقرية سنباط في الحادث متأثرين الاصابات التي لحقت بهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم ودراجة نارية سيارة نصف نقل الجثتين المستشفى الأجهزة الأمنية محافظة الغربية مركز شرطة زفتي

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