الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 69 مركبة "توك توك" ودراجة نارية مخالفة بالغربية

توك توك
توك توك

نظمت إدارة مرور الغربية حملة لضبط مركبات "التوك توك" والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري، وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اليوم الخميس، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات "التوك توك" والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 69 مركبة "توك توك" ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

ضبط الولايات المتحدة مركبة هوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها

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