الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. "دور المرأة في التنمية الاقتصادية" بمكتبة القاهرة الكبرى

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، ندوة بعنوان "دور المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية"، تنظمها مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، وذلك فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٤ يونيو الجارى بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث في الندوة الأستاذة الدكتورة أمانى فاخر عميدة كلية التجارة جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة راندا رزق أستاذة الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، والدكتورة عبير عصام رفعت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وتدير الندوة الإعلامية نيفين الجندى المذيعة بالتليفزيون.

مكتبة القاهرة الكبرى ياسر عثمان دور المرأة المصرية مؤسسة المرأة المصرية الدكتورة أماني فاخر

الأكثر قراءة

عبدالرحيم كمال عن ترجمة "أبناء حورة" للإسبانية: سعيد بما حققه الخيال الخاص بى

المتهمة بقتل زوجها بالمطرية: تسللت إلى المطبخ وطعنته بالسكين حتى فارق الحياة

"الإفتاء": الحج فريضة معلومة من الدين بالضرورة استجابة لأمر الله

رئيس الرعاية الصحية: 4 شراكات استراتيجية للهيئة مع مؤسسات عالمية

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نائبة وزير الأراضي والتنمية الأرجنتيني

تعليم مطروح يحصد مراكز متقدمة في الصحافة المدرسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس