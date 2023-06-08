الأربعاء.. "دور المرأة في التنمية الاقتصادية" بمكتبة القاهرة الكبرى

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، ندوة بعنوان "دور المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية"، تنظمها مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، وذلك فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٤ يونيو الجارى بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث في الندوة الأستاذة الدكتورة أمانى فاخر عميدة كلية التجارة جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة راندا رزق أستاذة الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، والدكتورة عبير عصام رفعت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وتدير الندوة الإعلامية نيفين الجندى المذيعة بالتليفزيون.