"الصحة العالمية": مصر نموذج يحتذى به فى القضاء على فيروس سى والبلهارسيا

قالت الدكتورة رنا حجي، مديرة البرامج التقنية في منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن المؤتمر الطبي الإفريقي يعد فرصة عظيمة للاحتفال مجددًا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي).

جاء ذلك خلال كلمتها فى جلسة تحت عنوان «التهاب الكبد الوبائي»، على هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني «صحة إفريقيا Africa Health ExCon».

وتابعت أن مصر أطلقت مبادرة 100 مليون صحة قبل تفشي جائحة كورونا، وتم الكشف عن إصابة أكثر من 60 مليون مصري، مضيفًا أن المنظمة عملت مع وزارة الصحة للقضاء على الالتهاب الوبائي سي.

وذكرت منى حجي أن مصر أثبتت أنه يمكن تحقيق هذا الإنجاز فكانت نموذجًا يحتذى به تحت رعاية القيادة السياسية، منوهًة بأن هذه الإنجازات تمت تحت المتابعة الدقيقة والمحاسبة المتواصلة.

ولفتت إلى أن مصر دعت العديد من ممثلي الدول الإفريقية لاستعراض التجربة المصرية في القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي، حيث سيناقش المؤتمر أيضًا الالتهاب الكبدي الوبائي بي وتوفير اللقاحات الملائمة له.

وأكدت منى حجي أن القضاء على المرض هو أمر عظيم للدول والإنسانية ككل، مشيرة إلى أن مصر استطاعت على سبيل المثال أن تقضي على مرض البلهارسيا وهذا أمر عظيم، مما يثبت أن القضاء على الأمراض ليس أمرًا جديدًا على مصر.

وأشارت إلى أن المنظمة تسعى كذلك لإتاحة الوصول إلى الدواء لكافة المواطنين لذلك هناك حاجة إلى نظام صحي قوي لتحقيق ذلك.

في حين استعرض ميج دورتي، من منظمة الصحة العالمية تكلفة العلاج الخاصة بالالتهاب الكبدي الوبائي، موضحًا أن علاج فيروس سي يكلف حوالي 60 دولارًا، ويكلف علاج فيروس بي حوالي 30 دولارًا.

وقال إن هناك نماذج يحتذى بها للقضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلى رأسها مصر، مؤكدًا على ضرورة رفع الوعي للكشف المبكر والعلاج، الأمر الذي يساعد على النجاح في القضاء على المرض.

وأكد سعي المنظمة للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال علاج الالتهاب الكبدي الوبائي وتحقيق المزيد من النجاح.

يذكر أنه شارك فى الجلسة عدد من المسئولين والخبراء وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة رنا الحجي، مديرة البرامج التقنية في منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وميج دورتي، من منظمة الصحة العالمية، وهارفي ألتر عالم الفيروسات والحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء.

كما شارك كل من الدكتور دانجوما آدا، رئيس تحالف الالتهاب الكبدي الوبائي العالمي، وكاثرين ماريا تيمرمانس، منظمة Unitaid الدولية، ووحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، الدكتورة منال السيد، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الأبحاث الإكلينيكية - كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور محمد عبدالعزيز من منظمة Africa CDC، والدكتور أنتوني نسيا-أساري مستشار رئيس غانا للشئون الصحية، وفين جارلي رود من صندوق مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي.

وشهدت الجلسة استعراض التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، وكذلك جهود المنظمات الدولية في مساعدة الدول الإفريقية، وإلقاء الضوء على مشكلة ارتفاع تكلفة العلاج من فيروسي "سي وبي"، وجهود المنظمات الدولية في توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول.