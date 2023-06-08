حلا شيحة فى رسالة عودتها للفن: كفاية تنمر 4 سنين

عبرت حلا شيحة عن سعادتها بحديث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حول إمكانية عودتها من جديد بعد قرار اعتزالها منذ سنتين.

وكتبت حلا شيحة عبر إنستجرام: "شكرًا للبيت الكبير.. نقابة المهن التمثيلية وشكرًا الدكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنانًا".

وأضافت: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانت من أصعب ما يكون ولكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لا بد منها في الحياة، متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم وبتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايمًا".

وواصلت: "جمهورى الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به، وأحسن الظن بي.. بعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي ولم أقصد أبدًا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس.. أتمنى من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم.. كفاية ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية أربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي".

واختتمت: "أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنانًا أو مشهورًا فراعوا إنه إنسان.. متشكرة".

تعليق أشرف زكي

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد كشف عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الفنانة حلا شيحة مؤخرًا بشأن عودتها للوسط الفني مجددًا بعدما أعلنت اعتزالها.

وقال خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: قلت في السابق إنه حال قررت حلا شيحة العودة للوسط الفني فإنني لست صاحب قرار وهاخد رأي كل فناني مصر، الأهم رأي الأسرة الفنية لأن ما حدث من إساءة كان يمسهم جميعًا، موضحًا: "تواصلت مع الأسرة الفنية لجس نبضهم واستكشاف رأيهم حال رغبت حلا شيحة العودة وهما متسامحين وبيقولوا بنتنا".