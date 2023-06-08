"التضامن" تنهى استعداداتها لسفر أول أفواج حج الجمعيات السبت

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، استعداداتها لمغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، بعد غدٍ السبت، وذلك من محافظات الجيزة، الإسماعيلية والمنوفية، على أن يتوالى سفر باقي أفواج الحجاج حتى 21 يونيو الجاري.

وأكدت وزارة التضامن أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن قد غادر إلى الأراضي السعودية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي الأراضي المقدسة.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة لإنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم خلال فترة تأدية المناسك، مطالبة الحجاج بضرورة اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكل التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية.

وأكدت أنه تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لمتابعة الحجاج، وتذليل أية عقبات قد تواجههم، علاوة على توفير وعاظ ديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم الوعظ والإرشاد، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

وتابعت أن الخدمات المقدمة للحجاج تشمل التعاقد مع أكبر شركات للنقل الجماعي في المملكة العربية السعودية لنقل الحجاج خلال أداء المناسك، كما تم التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لبدء تفويج الحجاج.

مستويات الحج

-المستوى الأول 225 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «193 ألف جنيه + 32 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

- المستوى الثاني بمبلغ 186500 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «157500 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

- المستوى الثالث بمبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «142 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».