وزير الصحة: استفادة 65 مليون مواطن من مبادرة القضاء على فيروس "سى"

شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، عقد جلسة تحت عنوان «التهاب الكبد الوبائي»، والتي شارك فيها عدد من المسئولين والخبراء وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رنا الحجي، مديرة البرامج التقنية في منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وميج دورتي، من منظمة الصحة العالمية، وهارفي ألتر عالم الفيروسات والحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء.

كما شارك كل من الدكتور دانجوما آدا، رئيس تحالف الالتهاب الكبدي الوبائي العالمي، وكاثرين ماريا تيمرمانس، منظمة Unitaid الدولية، ووحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، د. منال السيد، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الأبحاث الإكلينيكية – كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور محمد عبدالعزيز من منظمة Africa CDC، والدكتور أنتوني نسيا-أساري مستشار رئيس غانا للشئون الصحية، وفين جارلي رود من صندوق مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي.

وشهدت الجلسة استعراض التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، وكذلك جهود المنظمات الدولية في مساعدة الدول الإفريقية، وإلقاء الضوء على مشكلة ارتفاع تكلفة العلاج من فيروسي "سي وبي"، وجهود المنظمات الدولية في توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول.

وأكد خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر لديها أفكار مهمة في مجال علاج الالتهاب الكبدي الوبائي رغم ضعف قدراتها المالية.

وأضاف أن مجال علاج الالتهاب الكبدي الوبائي شهد تقدمًا ملحوظًا على مدار الأعوام القليلة الماضية في مصر، موضحًا أن هناك أكثر من 65 مليون مواطن استفادوا من مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن مصر خضعت لتقييم منظمة الصحة، حيث ننتظر إعلان مصر قريبًا، باعتبارها خالية من الالتهاب الكبدي الوبائي سي.