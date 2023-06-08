صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية التعاون المشترك بين مصر وأنجولا

أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر وأنجولا في العديد من المجالات، معربًا عن اعتزازه وتقديره كونه أول رئيس مصري يزور أنجولا.

وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي من أنجولا: أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة" أن الرئيس السيسي قال - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولي جواو لورانكو، عقب مباحثاتهما أمس في لواندا - "إننا نفتح مسارًا للتعاون في مجالات عديدة، مثل التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب" منوهًا بأن هناك فرصًا للاستثمار بين أنجولا ومصر، وهناك أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل في مجالات التعاون المشترك بقطاعات البنية التحتية والطاقة.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشار إلى أن خبرة السبع سنوات في بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة، مضيفًا: "نحن على استعداد للتعاون مع أنجولا من خلال المستثمرين المصريين الذين بدأوا الاستثمار في السوق الأنجولية من خلال لجنة مشتركة لبحث الفرص المشتركة لإعداد وتعظيم التبادل التجاري والصداقة المشتركة".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي شدد على أنه سيتم دعم التعاون مع أنجولا في باقي المجالات من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة، موضحًا أن المباحثات مع الجانب الأنجولي تناولت التحول الرقمي والخصخصة، حيث تمت مناقشة تجربة مصر الحالية للتحول إلى الاقتصاد الحر وتشجيع التعاون في مجال الاستثمار وحول قضية سد النهضة، وأكد الرئيس السيسي التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام، مشيرًا إلى أنه تم الحديث عن أهمية التوصل لاتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي.