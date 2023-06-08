بعد قرار ميسي.. نيمار يوجه أنظاره إلى برشلونة

لا تزال الأصداء مستمرة بعد قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي.

وكان ليو ميسي قد أعلن، أمس الأربعاء، قراره بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

يأتي ذلك رغم التقارير الصحفية التي ربطت اسم ميسي بالعودة إلى برشلونة، أو الانضمام إلى الهلال السعودي.

نيمار يعرض خدماته على برشلونة بعد قرار ميسي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن قرار ميسي كان له تأثير كبير على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن نيمار عرض خدماته على إدارة برشلونة، بعد فشل مفاوضات عودة ميسي إلى قلعة "كامب نو".

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نيمار يريد استغلال حاجة برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، إلى عدة لاعبين في مراكز مختلفة.

ويحتاج برشلونة إلى مهاجم قوي، للعب بجوار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب وسط لتعويض رحيل القائد سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى جناح لتعويض الرحيل المحتمل للثنائي فيران توريس وأنسو فاتي.

ويريد فريق برشلونة التخلص من بعض اللاعبين، لتوفير الأموال وتخفيض سقف رواتب اللاعبين، في محاولة لتسجيل لاعبين جدد؛ بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في لوائح الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "سبورت" في تقريرها، أن العقبة ستكون في الراتب الكبير الذي يتقاضاه نيمار مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى قيمة الصفقة نفسها، الأمر الذي قد يجعل اللاعب بعيدًا عن أذهان مسئولي برشلونة في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2025.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة منذ 6 سنوات، وتحديدًا في صيف 2017، لينضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.