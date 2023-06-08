ضبط كميات من القمح مخلوطة بأعلاف في سنورس بالفيوم

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مجلس ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة على عمليات تداول محصول القمح لمنع التلاعب واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين، تم ضبط طنيّ قمح مخلوط بأعلاف محملة على سيارة نقل بطريق القاهرة/ الفيوم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس، لـ"الدستور"، أنه تم التحفظ على المضبوطات والسيارة والسائق وتحرير المحضر اللازم لاستخدامه القمح كأعلاف ماشية.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي، قامت بمنع تعدِ على الأراضي الزراعية، وحالة بناء بدون ترخيص.

وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الوحدة قامت بردم حفر لإنشاء أساسات على قطعة أرض زراعية بمساحة (10) أسهم بزمام القرية، كما قامت بردم حفر لإنشاء أساسات على قطعة أرض بمساحة (87) متراً داخل الحيز العمراني للقرية ،وتم رد الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.