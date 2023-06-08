الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس المجلس القضائي الأردني

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، محمد الغزو رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية.

في مُستهل اللقاء، رحب محمد الغزو رئيس المجلس القضائي بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق مؤكداً عمق العلاقات المصرية الأردنية على جميع الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد القضائي مُشيداً بالتعاون القضائي المصري - الأردني، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في ظل التاريخ القضائي المصري العريق، وخلال اللقاء استعرض محمد الغزو النظام القضائي الاردني واختصاصاته في الدستور الأردني.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رسوخ العلاقات المصرية الأردنية، مُشيداً بخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، واستعرض مجالات العلاقات المصرية - الأردنية المختلفة ، خاصة في المجالين التشريعي والقضائي في ظل الترابط والتكامل بينهما، كما تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى الرؤى المصرية الأردنية المتطابقة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المملكة الأردنية الهاشمية محمد الغزو المصرية الأردنية

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