الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الضبعة بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص مصرعه قبل قليل، إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الضبعة اتجاه محافظة مطروح عند الكيلو ٢٤٥ بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الضبعة اتجاه محافظة مطروح عند الكيلو ٢٤٥ بدائرة المركز، ما أدى إلى مصرع شخص فى العقد الخامس من العمر.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة بمركز شرطة وادي النطرون برئاسة المستشار طارق الجندي، رئيس النيابة، وذلك لاستخراج تصريح الدفن.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع علي محمود جمال الدين- ٥٤ سنة- مقيم بناحية محافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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