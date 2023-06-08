الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تنتصر بمعركة الأمن الغذائي.. "الزراعة" تصدر العدد السادس من مجلتها "MALR"

غلاف المجلة
غلاف المجلة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السادس من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يونيو ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة،  تحت شعار "كلمة من قلب الديوان".

ويحتفي هذا العدد بمناسبة مرور ٩ سنوات من تولي الرئيس السيسي، وما شهده القطاع الزراعي من مشروعات تنموية كبرى وعملاقة، استهدفت كل أنحاء مصر، والخطوات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة لتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن التنمية الزراعية في كافة ربوع مصر، والمشروعات العملاقة التي حولت صحاري مصر إلى جنان خضراء.

وفي هذا العدد أيضا، حوار خاص مع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، كما شهد هذا العدد التفاصيل الكاملة لاشادة السنغال بتقاوي القمح المصرية، والتي حققت انتاجية فاقت توقعات الجانب السنغالي، كما القى هذا العدد الضوء على أهمية استخدام الزراعة الآلية، والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الميكنة الزراعية في هذا المجال.

وحول تأسيسي المشروعات الصغيرة، يقدم العدد دليلا حول تربية الديك الرومي، وبمناسبة عيد الأضحى نقدم لك عزيزي القارئ نصائح هامة قبل شراء خروف العيد.

وتقرأ في هذا العدد مقالات لكل من الدكتور سعد نصار، أحمد إبراهيم، الدكتور محمد فهيم، المهندس محمود عطا، الدكتور يوسف خميس، الدكتور أحمد إمام.

ويعد «MALR» هو أحدث إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية إعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الإخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم اعدادها بصيغة الكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الإعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كل القطاعات والهيئات للنشر فيها إعمالا بشعارها "نكتبها بأقلامنا من واقع الإنجازت".

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني: https://drive.google.com/file/d/1uFRpr_VwhZOCIt8bt1XnU8zC1beY_BCZ/view?usp=sharing

-الزراعة تصدر العدد السادس مجلتها الشهرية MALR عدد الامن

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