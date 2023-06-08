وثائقي "الأعيان".. نعمان الأعصر رجل المهام الصعبة والاقتصادي البارز

كشفت أول سلسلة من وثائقي الأعيان، المذاع على فضائية "الوثائقية"، عن حياة “نعمان الأعصر” والملقب بـ نعمان باشا الأعصر، وهو مولود في محافظة الغربية بمدينة المحلة الكبرى لأب ثري من الأعيان، وأطلق عليه والده اسم "نعمان" باعتباره هبة من الله تعالى، وترك له حياة اجتماعية مفعمة بالأموال والسلطة وأيضاً مصنع كبير للغزل.

ارتبط اسم “الأعصر” بحزب الأحرار الدستوريين، والذي أدى دوراً كبيراً في الحياة السياسية في النصف الأول من القرن العشرين، واقترن اسمه بمجموعة اقتصادية وطنية أسهمت في خروج واحد من أهم المشروعات الصناعية في مصر شركة "مصر للغزل والنسيج".

قدم “الأعصر” العديد من النجاحات في المجال الاقتصادي، خلال فترة عصيبة، وأظهر مدى قوته سياسياً واقتصادياً، حيث كان يمتلك تفكيراً سابقا لعصره فكانت مشروعاته التنموية بوابة لتحديث مدينة المحلة موطنه الأول.

ويقول محمد الأعصر، حفيد الأعصر باشا: "أن جده نعمان حمودة الرحمن الأعصر، كان ملقب سياسياً بـ نعمان الأعصر، كان عمدة المحلة ومن أثرياء المدينة السابقين".

وكشف مصطفى أبو شامية، كاتب ومؤرخ، أن نعمان الأعصر المصري الوحيد الذي استقبله عمدة لندن عام 1925، باعتباره عمدة رسمي بسجلات الحكومة المصرية، أثناء مرافقته زوجته فتحية حمزة لعلاجها في مستشفيات لندن وباريس.

وقال عبد المعنم إمام، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة: "نحن نتحدث عن شخص تولى عضوية مجلس النواب ومن مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين مع عدلي باشا يكن، وبالتالي نتحدث عن رمز كبير جدا من رموز المحلة، وأحد ميادينها تزين بتمثال له، نظرا لإنجازاته العظيمة".