محافظ أسوان: تكاتف أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للوافدين من السودان ملحمة عظيمة

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة الذي ضم كل من: منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، وجيهان رشوان، المدير العام بالإدارة العامة لريادة الأعمال، ورانيا سامي، مدير عام العلاقات الخارجية والدولية، وبحضور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد، وكيل المديرية.

وتناول اللقاء، عرض أنشطة الوزارة بالتعاون مع محافظة أسوان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف، فيما يتم تقديمه للقادمين من دولة السودان منذ اللحظات الأولى للأحداث الجارية داخل المعابر البرية والموقف الدولي وبمراكز الشباب، وهو ما قام بمتابعته وفد السفارة السويسرية.

وخلال اللقاء، أكد اللواء أشرف عطية، أن هناك ملحمة عظيمة من التكاتف والتلاحم تشارك فيها كل أجهزة الدولة من الوزارات والجهات المعنية، وسط مشاركة متميزة للمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والهلال الأحمر، ومديرية الشباب والرياضة، وشباب المتطوعين لتقديم مختلف الخدمات للوافدين من دولة السودان داخل المعابر البرية فى أرقين وقسطل، وأيضًا بالموقف البري الدولى بكركر، حيث تتوافر العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، والتي قامت بالكشف الطبي على أكثر من ألفين من المترددين، مع إجراء أكثر من 100 عملية جراحية، علاوة على التعامل مع الأمراض المزمنة بالمستشفيات داخل أقسام العناية المركزة والأورام والقلب وغيرها من خدمات الدعم النفسي.

وأشار إلى أنه يتم يوميًا توفير الوجبات الجاهزة والجافة، علاوة على المياه المثلجة، وتشغيل العبارات بين مينائيّ حجر الشمس بقسطل ومدينة أبو سمبل السياحية على مدار اليوم، وغيرها من الخدمات المتنوعة.

وأشاد محافظ أسوان، بدور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، في تقديم مختلف الخدمات على أرض أسوان، داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال ما تشهده من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب أو الأندية الرياضية، وهو الذى يتوازى مع دور مديرية الشباب والرياضة بأسوان، والتي تقوم بدور متميز من خلال تنوع الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية التي تقدمها لأبناء المجتمع الأسواني في مراكز الشباب والأندية الرياضية، فضلاً عن المشاركة الفعّالة في مختلف المناسبات والمهرجانات وغيرها من الفعاليات الأخرى.