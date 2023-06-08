الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرز الفائزين والخاسرين في أولى حلقات برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت مساء الأربعاء، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي على قناة "ON" في تمام الساعة التاسعة مساءً وكانت البداية من مدينة الإسكندرية.

شهدت الحلقة منافسة ساخنة بين الشباب من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح من مؤسسي الشركات الناشئة أمام لجنة تحكيم مرحلة التصفيات الأولية.

من أبرز أفكار الشركات التي حصلت على “فرصة” وصعدت إلى المرحلة الثانية من التصفيات كانت في مجالات
التكنولوجيا المالية والاستثمار في الذهب والذكاء الاصطناعي وشركات تقدم حلولًا مبتكرة لتحليل البيانات الصوتية وأخرى تقدم حلولًا مبتكرة في  لعلاج الأمراض المزمنة.

في هذه المواجهات حصل عدد آخر من الشركات على "فرصة تانية" وهذا معناه عدم الاستمرار في المسابقة، وأبرزهم شركات متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية والطاقة والنقل والمواصلات بالإضافة لبعض الشركات المتخصصة في إعادة التدوير والتي رأت اللجنة أنها ليس لديها نموذج عمل تجاري واضح حتى الآن.

تذاع حلقات برنامج "الفرصة" في الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة "ON" وتعاد الخميس منتصف الليل والثلاثاء 3:30 مساء.

https://youtu.be/OTievciwCNE

الاستثمار في الذهب الاسكندرية والبحيرة التكنولوجيا المالية الشركات المتخصصة الموسم الجديد أولى حلقات برنامج الفرصة برنامج الفرصة مع لميس الحديدي

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