تحريات مكثفة لحل لغز العثور على أشلاء جثة فى المعادى

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تحريات مكثفة لحل لغز العثور على ساق آدمية وأجزاء أخرى فى منطقة مهجورة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

وكان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على ساق آدمية بمنطقة مهجورة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمنى.

وبالفحص تبين العثور على ساق آدمية على الأرض بمنطقة مهجورة، وبالفحص بمسرح الجريمة عثر على أجزاء أخرى، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتشكل فريق بحث من مباحث القاهرة لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.