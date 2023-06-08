الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب فى الشارع بالموسكى

جثة
جثة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تحرياتهم لحل لغز العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره ملقاة في الشارع بمنطقة الموسكي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة في الشارع بدائرة قسم شرطة الموسكي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية امن القاهرة جثة شاب منطقة الموسكى

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