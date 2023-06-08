وزير الخارجية العراقى يصل إلى الرياض

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي أحمد الصحاف إن وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، وصل اليوم إلى مدينة الرياض للمُشارَكة في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش، بحضور ومشارَكة 85 دولة ومنظمة شريكة، ممثّلة بوزراء الخارجيَّة وعدد من كبار المسئولين والمهتمين. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن وزير الخارجية العراقي سيلتقي على هامش الاجتماع مع عدد من نظرائه لبحث مجمل القضايا ذات الصلة بمواجهة الإرهاب وجماعاته، وأيديولوجيا التطرف والتكفير.

وأشار إلى أن الوزير العراقي سيعرض جهود حكومة العراق في هذا الجانب.