رئيس الرعاية الصحية: 4 شراكات استراتيجية للهيئة مع مؤسسات عالمية

خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا 2023..

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 4 شراكات استراتيجية لهيئة الرعاية مع أكبر مؤسسات وشركات صحية كبرى في مصر والعالم

السبكى: بروتوكولات لتعزيز التحول الأخضر المستدام للرعاية الصحية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد لمرضى الإكزيما التأتبية .. والتدريب والتعليم الطبي المستمر للأطقم الطبية

أمين عام اتحاد المستشفيات العربية: هيئة الرعاية الصحية أحدثت نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمصر

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، 4 بروتوكولات تعاون ثنائي مع كلٍ من اتحاد المستشفيات العربية وشركات أسترازينيكا وسانوفي للرعاية المتخصصة وڤياترس للأدوية، لتعزيز التعاون في العديد من مجالات الرعاية الصحية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2023.

وشهد توقيع البروتوكولات كلًا من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إضافة إلى عدد من قيادات وكبار المسئولين والمتخصصين في الرعاية الصحية بمصر والدول العربية والعالم.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه شملت مجالات التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية من خلال المركز العربي للاستدامة الصحية للعمل على وضع خارطة طريق للتحول الأخضر والمستدام الآمن والذكي لمستشفيات الهيئة بهدف نشر مفهوم جديد بتبني الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، فيما شملت التعاون مع استرازينيكا لإطلاق برنامج متكامل للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن، ومع سانوفي لإطلاق تطبيق لرعاية مرضى التهاب الجلد التأتبي "الإكزيما" Atopic Dermatitis وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومع ڤياترس لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن سعادته لتوقيع البروتوكولات والتي تسهم في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في شتى مجالات الرعاية الصحية، وتعزيز فرص التعاون للتطوير والتحسين المستمرين، والتمكين من بناء أنظمة رعاية صحية قوية وفعالة ومرنة ومستدامة بأحدث الأدوات المستقبلية بالاستفادة من تجربة الإتحادات والشركات والمؤسسات الصحية الكبرى والناجحة في هذه المجالات، في ضوء تعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار "السبكي"، إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على بناء علاقات التعاون الراسخة مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الصحي بما يسهم في بناء مستقبل صحي أفضل وتحسين حياة الأفراد والمجتمع ويخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

ولفت إلى أهمية بروتوكولات التعاون في تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون مع الدول في مجالات الرعاية الصحية وتعزيز مكانة وريادة مصر عالميًا بهذا المجال، ونشر تجربتها الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وجعلها مثالًا يحتذى لكثير من الدول والحكومات الساعية لتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لشعوبها.

ومن جهته؛ أعرب البروفوسير توفيق خوجه، أمين عام الاتحاد للمستشفيات العربية، عن سعادته للتعاون المستمر والمثمر مع هيئة الرعاية الصحية مؤكدًا أنها كيان عملاق في الرعاية الصحية وأحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمصر والعالم العربي.

وأشار إلى أهمية بروتوكول التعاون لسعي الطرفين من خلاله إلى مواجهة تحدي التغيرات المناخية وتعزيز نشر ثقافة الإستدامة الصحية والتحول الأخضر للرعاية الصحية لضمان تقديم الأفضل للمريض المصري والعربي وتعزيز صحة المواطن.

ووقع البروتوكولات من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، كما وقع من جانب اتحاد المستشفيات العربية، السيدة اليس يمين بويز، الرئيس التنفيذى للإتحاد، ومن جانب استرازينيكا مصر، الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن جانب سانوفي للرعاية المتخصصة، الدكتور أحمد حجازي، مدير عام الشركة بمصر والسودان، ومن جانب ڤياترس للأدوية، الدكتور محمد عادل سويلم، المدير العام للشركة بمصر.

تجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا 2023"، ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري.

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