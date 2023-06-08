"الجزار" يعرض التجربة العمرانية المصرية على نائبة وزير التنمية الأرجنتيني

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، والسفيرة جابريلا مارتنيك، سفيرة الأرجنتين بكينيا، وذلك خلال مشاركته بالجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، التجربة العمرانية المصرية، والهدف القومي من إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وتجربة إحياء القاهرة التاريخية، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي شمل إنهاء وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.

كما تناول وزير الإسكان، التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والقضاء على تلك المناطق، حيث تم تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني تلك المناطق، مؤكداً أن هذه التجربة خلقت حالة كبيرة من الثقة بين الدولة والمواطنين.

من جهتها؛ عرضت مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، مشاكل التنمية العمرانية والإسكان في دولة الأرجنتين، وخاصة مشكلة ملكية الأراضي المتاحة للتنمية، معربة عن رغبتها فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، فهى تجربة ناجحة، وغنية بالتفاصيل، والتعامل مع عدد كبير من التحديات المختلفة.