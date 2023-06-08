الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الجزار" يعرض التجربة العمرانية المصرية على نائبة وزير التنمية الأرجنتيني

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، والسفيرة جابريلا مارتنيك، سفيرة الأرجنتين بكينيا، وذلك خلال مشاركته بالجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، التجربة العمرانية المصرية، والهدف القومي من إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وتجربة إحياء القاهرة التاريخية، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي شمل إنهاء وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.

كما تناول وزير الإسكان، التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والقضاء على تلك المناطق، حيث تم تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني تلك المناطق، مؤكداً أن هذه التجربة خلقت حالة كبيرة من الثقة بين الدولة والمواطنين.

من جهتها؛ عرضت مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، مشاكل التنمية العمرانية والإسكان في دولة الأرجنتين، وخاصة مشكلة ملكية الأراضي المتاحة للتنمية، معربة عن رغبتها فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، فهى تجربة ناجحة، وغنية بالتفاصيل، والتعامل مع عدد كبير من التحديات المختلفة.

استعرض الدكتور عاصم الجزار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الامم المتحدة للمستوطنات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التجربة العمرانية المصرية الإسكان والمرافق

الأكثر قراءة

تيسيرات من القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لطلاب مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم

التكلفة 9.6 مليار جنيه.. إنجازات عامين للتأمين الصحى الشامل فى الأقصر

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ39.5 مليار جنيه

اليوم.. الرئيس السيسى يشارك فى أعمال قمة الكوميسا بزامبيا

وزير الرى: تنفيذ وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 8.36 مليون فدان

المتهمة بقتل زوجها بالمطرية: تسللت إلى المطبخ وطعنته بالسكين حتى فارق الحياة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس