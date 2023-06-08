الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توعية رجال الدين بسوهاج بأهمية ترشيد استهلاك المياه

ارشيفية
ارشيفية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، رحلة تعريفية لرجال الدين الإسلامي بمدينة سوهاج لمحطة مياه سوهاج غرب السطحية، وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والجهد المبذول في إنتاج كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات.

صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها في 181 قرية بمحافظة سوهاج والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم تنفيذ ندوة توعوية لرواد مطرانية أخميم لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

وفي نهاية اللقاء، تم إصلاح السباكة الداخلية وتركيب القطع الموفرة للمياه كنموذج لحث المواطنين على أهمية استخدام القطع الموفرة في ترشيد الاستهلاك، كما تم دعوة المشاركين بضرورة نشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

إدارة التوعية آركي استثمارات الدولة استهلاك المياه ارات أخميم ادارة

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