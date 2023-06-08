الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. انتهاء تلقي طلبات اعتذارات المعلمين الراغبين في عدم المشاركة بامتحانات الثانوية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، من فتح باب تلقي طلبات اعتذارات المعلمين الراغبين في عدم المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وكانت قد أعلنت الوزارة، عن حالات قبول الاعتذار عن أعمال الامتحانات من خلال التقدم بأحد الأعذار القانونية «بدون بديل» ولا يعتبر البديل سببا لقبول الاعتذار، ويتم قبول الاعتذار في الحالات الآتية:

- قومسيون طبی حدیث ۲۰۲۳ من القومسيون الطبى العام، ولن ينظر إلى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مدون به «يعفى من أعمال الامتحانات».

- حالات الوفاة، ترفق شهادة الوفاة «الزوج/ الزوجة» لم تتجاوز العام.

- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين، وترفق شهادة ميلاد الطفل.

- سفر الزوج لخارج البلاد، يرفق خطاب معتمد من جهة العمل على رأس العمل.

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات، يقبل من أحدهما فقط مع إحضار أصل الخطاب للاطلاع.

- شهادة تأهيل عجز ٥٪.

- الطفل ذو الاحتياجات الخاصة «تقرير طبي- شهادة الميلاد».

- العمل جزء من الوقت، «مستند معتمد دال على ذلك».

- خصومة ثأرية «خطاب حديث صادر من مديرية الأمن لهذا العام ٢٠٢٣».

- الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات «صورة المستند».

-  لن يقبل أي اعتذارات للمقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير.

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