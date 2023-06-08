الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية

شهدت شوارع وميادين محافظتيّ القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية صباح اليوم الخميس، وسط وجود رجال الأمن لتيسير حركة المركبات وتقليل الكثافات، باستثناء بعض التكدسات أعلى الطريق الدائري بمحور 26 يوليو.

وشهدت  حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما شهدت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

شوارع وميادين القاهرة والجيزة الطريق الدائري السيولة المرورية وسط البلد

الأكثر قراءة

تيسيرات من القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لطلاب مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم

التكلفة 9.6 مليار جنيه.. إنجازات عامين للتأمين الصحى الشامل فى الأقصر

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ39.5 مليار جنيه

اليوم.. الرئيس السيسى يشارك فى أعمال قمة الكوميسا بزامبيا

وزير الرى: تنفيذ وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 8.36 مليون فدان

المتهمة بقتل زوجها بالمطرية: تسللت إلى المطبخ وطعنته بالسكين حتى فارق الحياة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس