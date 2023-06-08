الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السعودية ترحب بإنشاء مجموعة التركيز المعنية بمكافحة "داعش" في أفغانستان

السعودية
السعودية

قدّم الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الشكر لمجموعات العمل للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي على جهودهم في مكافحة التنظيم ومنع الانتشار.

وأعلن خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، انضمام السعودية لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي لمواجهة مخاطر التنظيم إلى جانب كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وإيطاليا والنيجر.

فيما رحب بإنشاء مجموعة التركيز المعنية بمكافحة تنظيم داعش بولاية خراسان في أفغانستان؛ حيث تشكل المجموعة محورًا أساسيًا للحد من تواجد وانتشار التنظيم الإرهابي في تلك المناطق.

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