الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعاونيات الزراعية: الجمعيات المنتجة استعدت لموسم تصدير الخضر والفاكهة

الخضر والفاكهة
الخضر والفاكهة

أكد خبراء الزراعة أن الجمعيات التعاونية الزراعية استعدت لموسم تصدير الخضر والفاكهة إلى جميع دول العالم من خلال إقامة محطات جديدة للفرز والتعبئة والتغليف.. محذرين من الشائعات التي يتم إطلاقها على البطيخ والخوخ والمانجو، والتي يعتمد عليها السوق المحلي والتصدير.

وأكد المهندس محمود الطوخى، عضو الاتحاد التعاونى الزراعى رئيس الجمعية العامة للخضر والفاكهة، أن الجمعية العامة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإنشاء محطة لتجميع وتعبئة وفرز الفراولة بتكلفة 125 مليون جنيه، حيث تعد هذه المحطة أكبر محطة فى الشرق الأوسط بمركز بمحافظة البحيرة مكان السوق التجزئة الذى أقامته الجمعية منذ سنوات، بينما  لم يفى بالغرض المطلوب منه لعزوف التجار عن استخدامه وإنشاء أسواق خاصة بهم.

وأضاف الطوخى أن الجمعية العامة للخضر والفاكهة ستقوم خلال الفترة القادمة، بتصدير الخضر والفاكهة لأغلب دول العالم، وخاصة إلى دولة الإمارات التى طلبت أنواع كثيرة وخاصة من الفلفل الألوان والفراولة والبرتقال وبعض أنواع التمور والبازلاء، والفاصوليا والليمون والبطاطس.

وأكد الطوخي أن الجمعية ستقوم بتوفير كل هذه السلع وتصديرها للخارج بهدف جذب العملة  الصعبة وتوفيرها للبلاد.

وأكد محمد على أبو الفتوح عضو الجمعية أن العوامل الجوية أثرت بشكل كبير على محصول البطيخ وخاصة فى سوهاج وأن ما أشيع حول أن هناك مشاكل عند تناول المستهلك البطيخ مجرد شائعة يراد بها ضرب المنتج فى الأسواق وهذا سيتسبب فى خسائر كبيرة للمزارع.

التعاونيات الزراعية الجمعيات المنتجة استعدت لموسم تصدير دول

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