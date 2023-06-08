عبدالرحيم كمال عن ترجمة "أبناء حورة" للإسبانية: سعيد بما حققه الخيال الخاص بى

تصدر قريبًا عن دار بريجونتا الترجمة الإسبانية لرواية "أبناء حورة" تأليف الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال.

وقال عبدالرحيم كمال: "الرواية ترجمها مترجم إسباني مهم هو ألفارو إيبيلا وتحمست لها واحدة من كبريات دور النشر الإسبانية وهي دار بريجونتا".

وأضاف كمال لـ"الدستور": من المفترض أن يكون هناك حفل للرواية خلال هذا العام سيتم تحديده لاحقًا، وأنا سعيد حقًا بما حققته الرواية منذ صدورها في العام الماضي.

وتابع: أنا سعيد أكثر لأن الخيال الشرقي العربي الخاص بي استطاع الوصول للناطقين بالإسبانية، وهي دول كثيرة جدًا.

رواية "أبناء حورة" كانت قد صدرت في العام الماضي عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، ولاقت احتفاءً كبيرًا من القراء وتدور حول عالم متخيل يشبه عوالم ألف ليلة وليلة عن طائر يبيض عددًا من البيض في عواصم عربية مختلفة وتنسل من الحكاية العديد من الحكايات.

أما عن عبدالرحيم كمال فهو كاتب وسيناريست مصري، صدر له عدد من الكتب إلى جانب العديد من السيناريوهات التي مهدت لكونه واحدًا من أهم كتاب السيناريو في مصر، وكان آخر ما قدمه للدراما هو مسلسل "جزيرة غمام" بطولة أحمد أمين وطارق لطفي.