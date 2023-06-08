الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل محل دواجن في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقي عامل مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء قيامه بالعمل بمحل دواجن بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي.

وتلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل عقب إصابته بصدمة عصبية نتيجة إصابته بصعق للتيار الكهربائي وتم نقله للمستشفى.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول عامل بمحل دواجن ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي.

وبسؤال والده، تاجر خضروات ومالك محل دواجن ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء عمل المذكور بمحل دواجن ملك الثاني لامست يده إحدى أسلاك الكهرباء العارية، مما أدى لصعقة ووفاته ونفى الأول الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي تم تحرير محضرًا، بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة .

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