الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهمة بقتل زوجها بالمطرية: تسللت إلى المطبخ وطعنته بالسكين حتى فارق الحياة

المتهمة
المتهمة

أجرت المتهمة بقتل زوجها بالمطرية معاينة تصويرية، للجريمة أمام جهات التحقيق.

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات، بأن زوجها دائم التعدي عليها بالسب والضرب، بسبب خلافات أسرية بينهما، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما تسللت خلالها إلى المطبخ واستلت سكينًا ووجهت له عدة طعنات حتى فارق الحياة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بورود بلاغ من أحد الأهالي بوقوع جريمة قتل لمسن على يد زوجته داخل الشقة بسبب خلافات أسرية بينهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين العثور على جثة «عنان. أ» في العقد الخامس من العمر، وبه عدة طعنات بالجسد، إثر نشوب خلاف أسري بين الضحية وزوجته، أودت بحياته، وتم القبض على المتهمة وحبسها على ذمة التحقيقات.

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المتهمة بقتل زوجها بالمطرية: تسللت إلى المطبخ وطعنته بالسكين حتى فارق الحياة

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