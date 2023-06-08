الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المياه تغمر 14 ألف منزل فى كاخوفكا.. آخر التطورات بعد تدمير السد

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا

أعلنت وكالة تاس الروسية عن أن المياه غمرت أكثر من 14 ألف منزل في كاخوفكا، في الوقت الذي تم فيه إجلاء 4300 شخص، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ومن ناحيته، أكد حاكم خيرسون، أن 600 كلم مربع من المقاطعة غرقت تحت المياه بسبب تدمير سد كاخوفكا، لافتًا إلى أن 68% من المناطق الغارقة في المقاطعة تقع تحت سيطرة روسيا.

وكان حذر رئيس منطقة "نوفا كاخوفكا" فلاديمير ليونتيف أمس، من عواقب وخيمة على المواطنين والمنطقة جراء الضرر الذي حدث في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في أعقاب حادثة انهيار السد في جنوب أوكرانيا.

وقال ليونتيف، إن "هذا يأتي بعد أن تسبب حادث تدمير محطة كوخوفسكايا في جرف إحدى المقابر مما يهدد بانتشار العدوى بين المواطنين في المنطقة"، مشيرًا إلى أن وزارة الطوارئ وجميع الدوائر ذات الصلة تبذل كل ما في وسعها على مدار الساعة للكشف من خلال التحاليل الكيميائية عن ظهور أي نوع من البكتيريا الضارة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

سد نوفا كاخوفكا تدمير سد نوفا كاخوفكا روسيا خيرسون أوكرانيا

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