وزير الري: تطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل شبكة الصرف بكفاءة عالية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لاستمرار أعمال الصيانة الدورية شبكات الصرف المغطى، وهو ما يُمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضي لشبكة الصرف المغطى.

ولفت الوزير، إلى متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية، كما يتم متابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف.

وأوضح أن هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى "أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بني سويف - أسيوط - قنا"، وذلك لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE.

وأشار إلى أن ذلك بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص، بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومترات سنوياً من مواسير المجمعات و2711 كيلومترًا سنوياً من مواسير الحقليات، كما تتميز المواسير المنتجة بارتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من اختبارات ضبط الجودة.

ونوه بأن البرنامج القومى الثالث للصرف "٢٠١٣ – ٢٠٢٦" يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٣٥ ألف فدان.

وذكر أنه يجري تنفيذ البرنامج على عدة مراحل منها المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٩٤ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٧٧ ألف فدان، وتم الانتهاء من ١٣٠ ألف فدان منها، وجارٍ التنفيذ والطرح لباقي الزمام.

كما يتم توسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ٣٠ ألف فدان، وجارٍ تنفيذ وطرح باقي أعمال الصرف العام "الأعمال الصناعية"، وهي المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان، والانتهاء من ١١١ ألف فدان منها.

وقال إنه جارٍ التنفيذ والطرح لباقي الزمام، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام ٧٠ ألف فدان تم الانتهاء من ٣٠ ألف فدان منها، وجارٍ تنفيذ وطرح باقي الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع .