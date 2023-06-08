برلماني يشيد بقرار تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بقرار وزارة التضامن بشأن تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المتعلق بتمويل 25 ألف أسرة مستفيدة، يعد جزءًا من منظومة التمكين الاقتصادي التي تتبناها الوزارة.

وقال "سليم" في بيانٍ أصدره اليوم، إن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي حققت نجاحات كبيرة ومبهرة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الأسر الأولى للرعاية، مشيدًا بسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق خطوات كبيرة للغاية في مجال التمكين الاقتصادي خاصة أنه يتم تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل من خلال حزمة من التدريبات المقدمة لهن ومن ثم توفير تمويل عمل مشروعات اقتصادية، وبالتالي مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.

وأكد الدكتور محمد سليم، أن هناك تغييرًا كبيرًا في سياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية خاصة أنّ محور التمكين الاقتصادي يلقي اهتمامًا كبيرًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنفيذ مشروعات لـ25 ألف سيدة، إذ يحصلن على تدريبات كثيفة حول كيفية إدارة المشروعات، مطالبًا من مختلف وسائل الإعلام تسليط الضوء على مثل هذه الملفات التي ستؤدى إلى نجاحات كبيرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية للاقتصاد الوطني.