الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ريهام الشبراوي: نتائج الحوار الوطني ستنعكس على المواطنين مباشرة

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إن الحوار الوطني أثبت أن هناك حالة من الجاهزية الكاملة والاستعداد التام لدى كافة الفصائل والتيارات السياسية الوطنية من أجل خلق حالة من الحوار الإيجابي والتفاعل البناء حول مجموعة من أهم قضايا الوطن في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأشارت الشبراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك حالة من الإصرار والإخلاص الكامل من عدد كبير من الشركاء في الوطن من أجل تلبية دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لخلق حالة من الحوار وتوسيع المسافات المشتركة بين الجميع للخروج بأكبر قدر من التوصيات والتوافق حول رؤية حلول لمواجهة التحديات الخارجية وزيادة دعم مقدرات الدولة المصرية.

وأكدت أن نتائج تلك الحالة ستنعكس جراء إتمام حالة الحوار على المواطنين مباشرة من حيث مناقشة كل ما يتعلق بصحة وسلامة وتعليم المواطنين.

التماسك الأسري التحديات الخارجية التيارات السياسية الحوار الوطنى المحاور السياسية ريهام الشبراوى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

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