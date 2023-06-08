في يوم ميلاد هالة فاخر.. بداية كبيرة لمسيرة فنية متألقة

فى مثل هذا اليوم عام 1946، ولدت الفنانة الكبيرة هالة فاخر في محافظة الإسكندرية، لتتم 76 سنة، وتعتبر واحدة من أهم النجمات الموجودة في الساحة الفنية، منذ بداية عملها من خلال فيلم “لن أبكي أبدا”.

حياة هالة فاخر

بداة هالة فاخر نشاطها الفنى مبكرًا جدًا، حيث ظهرت فى بعض أفلام الأبيض والأسود، واختارها المخرج حسن الإمام فى وهى طفلة فى دور فيلم لن أبكي أبدا، وشاركت بعدها في عدة أعمال مسرحية.

وفى عام 1963، كانت بداية هالة الحقيقة، حيث اختارها حسن الإمام، لتقديم دور في فيلم امرأة على الهامش بطولة الفنان الكبير حسن يوسف والنجمة الكبيرة هند رستم.

واشتهرت هالة فاخر بتقديم الأدوار الكوميدية، ومن أهمها دور طمطم في مسلسل الأطفال الرمضانى الشهير بوجي وطمطم، ودور ماجد في مسلسل لعبة خشبية.

الحياة الشخصية لهالة فاخر

تزوجت هالة فاخر مرتين، الأولى من أيمن صدقى وأنجبت منه ثلاث أبناء، هم حسين وهبة الله ومنة الله، وانفصلت عنه في عام 2000، وتزوجت بعد ثلاث أعوام من معتز الله محمد السعيد، ولم تنجب منه، قبل الانفصال في عام 2009.

أعمال هالة فاخر الفنية: السينمائية

- مهمة مش مهمة

- لن أبكي أبداً.

- امرأة على الهامش.

- عفريت مواطن.

- الخرساء.

- مراتي مدير عام.

- بين القصرين.

- بيت بلا حنان.

- أسرار البنات.

- أغنية على الممر.

- بنت اسمها محمود.

- 13 كدبة وكدبة.

- الرجل الأخطر

- لا تظلموا النساء.

- بلا رحمة.

- بدور.

- الهروب.

- قمر الزمان.

- ريما

- ساعة رضا

- الولد الغبي.

- مين يجنن مين.

- نهاية رجل تزوج.

- لست مجرماً.

- الجواز للجدعان.

- الإنتقام للرجل.

- البوليس النسائي.

- ليس لعصابتنا فرع آخر.

- بلاغ للرأي العام.

- إمرأة وخمسة رجال.

- بليه ودماغه العالية.

- رشة جريئة.

- تيمور وشفيقة.

- حين ميسرة.

- هي فوضى.

- كباريه.

- أيظن.

- اتش دبور

- رغيف العيش.

- الزمهلوية.

- البلياتشو

- ضغط عالي.

- ساعة رضا.

الأعمال الدرامية

- الحرير المخملي

- سكر زيادة

- كلبش 3

- كلبش 2

- كلبش

- مسلسليكو

- الوتد

- الستات جننوا فرحات.

- عفريت القرش.

- لحظات حرجة.

- شرف فتح الباب.

- خرم إبرة.

- في بيتنا حريقة.

- نقطة ضعف.

- العقرب.

- عبودة ماركة مسجلة.

- العطار والسبع بنات

- بلاغ النائب العام

- علي يا ويكا.

- أبناء ولكن.

- عمر بن عبد العزيز.

- تاجر السعادة.

- ابن حلال.

- موجة حارة.

- بابلو.

- رحلة السيد أبو العلا البشري:

- الليل الطويل

- صيام صيام

الأعمال المسرحية

- وجع الدماغ

- باللو باللو

- ملاك القرابين

- الليلة البيضاء

- الزير سالم

- الانفجار الجميل

- ربنا يخلي جمعة

- مطلوب على وجه السرعة

- أبو زيد

- وش السعد

- وشك حلو