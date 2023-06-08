التكلفة 9.6 مليار جنيه.. إنجازات عامين للتأمين الصحى الشامل فى الأقصر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجازات إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر بعد مرور أكثر من عامين على إطلاقها.

وأشار إلى تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الخاصة بالأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف السبكى، أنه بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر 3.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها أكثر من 1.1 مليون خدمة الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 2.3 مليون، و695 ألف خدمة أسنان، و850 ألف خدمة الفحص الطبي المعملي والأشعة، 280 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر أكثر من 3.36 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهي مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي »، منها 280 ألف خدمة طوارئ، 836 ألفًا بالعيادات الخارجية، أكثر من 177 ألف عملية وجراحة متنوعة، 3.4 مليون فحص تشخيصي بالأشعة والمعمل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه بلغ إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركزًا ووحدة صحية و6 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

وأضاف أنه تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر 1.2 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 91%، وأشار إلى أنه من المقرر أن يبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر 66 منشأة صحية، منها 59 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

وقال السبكى، إنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 11 منشأة صحية بمحافظة الأقصر، منها مستشفيا «إيزيس التخصصي وطيبة التخصصي»، إضافة إلى 9 وحدات ومراكز لطب أسرة تم اعتمادها بالمحافظة خلال عامين، إضافة إلى نجاح تسجيل 43 منشأة صحية أخرى، تمهيدًا للحصول على درجة الاعتماد القومية.