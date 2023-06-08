الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: مصر مستعدة لنقل تجربتها الناجحة إلى زيمبابوى الصديقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره الزيمبابوي الدكتور كونستنتين شيونجا، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، المقام على أرض مصر في الفترة من يوم ٦ إلى ٩ يونيو ٢٠٢٣.

وأشار بيان لوزارة الصحة، اليوم الخميس، إلى أنه في مستهل الاجتماع، رحب وزير الصحة والسكان بنظيره الزيمبابوي والوفد المرافق له، مثمنًا زيارتهم لمصر، مؤكدًا على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة الصحية بدولة زيمبابوي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول الاستفادة من الخبرات والكوادر من الأطباء المصريين في مختلف التخصصات الطبية من خلال إرسال وفود من الفرق الطبية لدولة زيمبابوي، بما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالدولة الصديقة.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الاستعداد لنقل التجربة المصرية الناجحة في التصدي والقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي (C،B)، لدولة زيمبابوي، وذلك وفقًا لرغبة نظيره الزيمبابوي، لافتًا إلى أن مصر حققت الكثير من النجاحات في هذا الملف، ليس في تقديم العلاج فحسب بل لوقاية وحماية المواطنين من خطر الإصابة بالمرض.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول المباحثات حول نقل الخبرات المصرية للجانب الزيمبابوي فيما يخص تشخيص وعلاج الأورام؛ من خلال استقبال وفود وتدريبهم على إجراء المسوحات وأساليب التشخيص وبروتوكولات العلاج الحديثة، فضلًا عن نقل الخبرات المصرية وتكنولوجيا تصنيع الأدوية خاصةً في مجال الأورام.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة، مستشار وزير الصحة للتعاون الدولي والتواصل المجتمعي.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وزير الصحة زيمبابوي سبل التعاون المشترك المعرض الطبي الأفريقي الثاني الدولة المصرية المنظومة الصحية سبل الدعم

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