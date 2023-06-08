الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم مطروح: تدشين ورش عمل للأنشطة الصيفية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المديرية دشنت ورش عمل خاصة على مدار الإجازة الصيفية تحت إشراف إدارة الموهوبين والتعلم الذكي وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن باكورة ورش العمل للمعلمين خلال شهر يونيو تشمل أساسيات التعامل مع الطلاب الدمج يعقبها ورشة عمل تستهدف الطلاب بجميع المراحل التعليمية عن الاستخدام الآمن للإنترنت بينما تتناول ورشتيّ العمل في الأسبوع الثاني سبل تفعيل المسرح المدرسي وتدريب مكثف عن الانترنت ويب مايكروسوفت. 

وأضاف أن طلاب المرحلة الثانوية سيشاركون في ورشتيّ عمل الأسبوع الثالث من نفس الشهر والتي تتناول الكتابة الأدبية والقصة القصيرة وفن كتابة الشعر، بينما تختتم فعاليات نشاط الشهر الجاري بورش عمل للطلاب بجميع المراحل عن مهارات الموسيقي والتعامل مع مصادر المعرفة من خلال تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة والمعلومات.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن ورش العمل التي تشرف عليها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي تأتي في إطار  خطة عمل المديرية للأنشطة الصيفية تهدف إلى اكتشاف مواهب طلابية جديدة واستثمار طاقة الطلاب في ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تقدير المسؤولية.

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