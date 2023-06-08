التحريات فى غرق شاب بالوراق: "كان بياخد سيلفى واختل توازنه"

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بمياه النيل على كورنيش الوراق.

وتبين من خلال كاميرات المراقبة أن الشاب صعد إلى سور الكورنيش ليتخذ صورة سيلفي عن طريق هاتفه واختل توازنه وسقط في مياه النيل.

وقام رجال مباحث قسم شرطة الوراق بتفريغ كاميرات المراقبة بعدد من شوارع الدائرة لحل لغز العثور على جثة شاب غارق بمياه النيل.

والأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على جثة شخص مجهول الهوية، غرق في نهر النيل بمنطقة الوراق.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص غريقًا بمياه نهر النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص مجهول الهوية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.