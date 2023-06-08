الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات فى غرق شاب بالوراق: "كان بياخد سيلفى واختل توازنه"

غرق شاب
غرق شاب

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بمياه النيل على كورنيش الوراق.

وتبين من خلال كاميرات المراقبة أن الشاب صعد إلى سور الكورنيش ليتخذ صورة سيلفي عن طريق هاتفه واختل توازنه وسقط في مياه النيل.

وقام رجال مباحث قسم شرطة الوراق بتفريغ كاميرات المراقبة بعدد من شوارع الدائرة لحل لغز العثور على جثة شاب غارق بمياه النيل.

والأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على جثة شخص مجهول الهوية، غرق في نهر النيل بمنطقة الوراق.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص غريقًا بمياه نهر النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص مجهول الهوية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

احد أحد الأشخاص أجهزة الأم الأجهزة الأمني الاجهزة الامنية بالجيزة أشخاص البداية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 8-6-2023

حلمى النمنم لـ"الشاهد": العالم كله كان مشغولًا بمصير مصر بعد مبارك

سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-6-2023

سعر اليورو وأسعار العملات اليوم الخميس 8-6-2023

مطار مرسى مطروح الدولى يفتتح الموسم السياحى لرحلات أوروبا (صور)

السيسى وبوتين.. كيف نجح الرئيس فى خلق علاقات قوية مع روسيا فى 9 سنوات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم في حالها!

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس