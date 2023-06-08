"قعدة مزاج" وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بمصر القديمة

كشفت تحريات رجال مباحث مصر القديمة أن فحم الشيشة وراء حريق شقة سكنية بمنطقة عزبة خير الله بدائرة القسم.

وأفاد مالك الشقة بأنه كان يتناول الشيشة أمام شاشة التليفزيون وغلبه النعاس فسقطت الشيشة على الأرض ولم يشعر بها حتى استيقظ على رائحة الحريق وشاهد الغرفة تحترق حوله ففر هاربا وترك الشقة حتى وصل رجال الحماية المدنية.

وكان تمكن رجال الحماية المدنية أمس من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية، وتصاعدت ألسنة اللهب من المنافذ بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، حيث تلقت غرفة الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للعقارات السكنية المجاورة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.